سقطت مركبتهما قبل وصول سائق شيول بلحظات.. العثور على مفقودَين جرفتهما سيول القنفذة

وكان سائق شيول متطوع هبّ لإنقاذهما، لكن المركبة سقطت قبل وصوله بلحظات، ودفعتهما قوة السيل إلى بطن الوادي، واستمرّ البحث عنهما حتى عُثر عليهما قبل ظهر اليوم متوفيين، رحمهما الله.