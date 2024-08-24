سقطت مركبتهما قبل وصول سائق شيول بلحظات.. العثور على مفقودَين جرفتهما سيول القنفذة

عثرت فرق الدفاع المدني، والفرق التطوعية المشاركة، على مفقودَيْ وادي عرف بخميس حرب شرق القنفذة، سعودي ومرافقه من الجنسية السودانية متوفيين، بعدما جرفت السيول مساء أمس سيارتهما من نوع "كورولا".
وكان سائق شيول متطوع هبّ لإنقاذهما، لكن المركبة سقطت قبل وصوله بلحظات، ودفعتهما قوة السيل إلى بطن الوادي، واستمرّ البحث عنهما حتى عُثر عليهما قبل ظهر اليوم متوفيين، رحمهما الله.
وشارك عدد من الجهات المعنية الدفاع المدني في البحث والإنقاذ، منها شرطة وبلدية سبت الجارة، وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، ومتابعة ووقوف شخصي من محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع.