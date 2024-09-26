وزير الخارجية يشارك في اجتماع الترويكا العربية مع أعضاء مجلس الأمن بنيويورك

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الخميس، في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية "المملكة العربية السعودية - مملكة البحرين - جمهورية العراق" مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن برئاسة جمهورية سلوفينيا، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.