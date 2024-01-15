إستاد الأمير محمد بن سلمان في القدية يمزج بين الرياضة والترفيه والسياحة

وعندما يحمل الإستاد الجديد اسم ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فعلينا أن نتوقع أننا أمام عمل معماري ضخم وفريد من نوعه، سواء في الشكل أو المضمون أو الأهداف المرجوة منه، وهو ما بدا واضحاً في المواصفات المعلنة عن مشروع الإستاد، الذي يتمتع بمزايا وتقنيات كثيرة وجديدة، ليس أولها التصميم الهندسي الفريد، وليس آخرها الموقع الاستراتيجي فوق قمة جبل، ما يجعل منه تحفة معمارية، لا تخطئها العيون.