نجاحات التعليم الجامعي تلبي الاحتياج الوطني وتدعم التنافس عالمياً

واحتلت المملكة المركز 17 عالمياً في مجال الاستشهاد بالمخرجات البحثية وفقاً لتصنيف سيكاماجو SCIMAGO 2021، والمرتبة 22 عالمياً في عدد المخرجات البحثية، إضافة إلى وجود 7 جامعات سعودية في تصنيفات شنغهاي العالمية 2022، مقارنة بـ4 جامعات في عام 2019، وكذلك وجود 15 جامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات، والذي شهد تميزها في 11 تخصصاً علمياً، والتنافس على مراكز متقدمة بين أفضل 50 جامعة في جميع أنحاء العالم.