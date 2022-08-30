"طبية القابضة" تستحوذ على 51% من أسهم "نيو يو" الرائد في خدمات التجميل بالشرق الأوسط

وتشمل الخدمات التي يقدمها مركز "نيو يو" جراحات السمنة والتجميل، والنسائية التجميلية، والجلدية والحقن التجميلي، ونجميل وعلاج الأسنان، وعلاج الدوالي والشعيرات الدموية، وصقل القوام غير الجراحي، والليزر العلاجي والتجميلي، والعناية بالبشرة، وصحة الرجل، وحقن الفيتامينات بالإضافة إلى قسم خاص بالعيون.