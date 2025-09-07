"التعليم" تبدأ اليوم المرحلة الأخيرة للعمل بنظام "حضوري" .. جميع المدارس دون استثناء

عند دخول الموظف لأول مرة إلى التطبيق، يُطلب تسجيل السمات الحيوية (وجه – صوت – إصبع) لضمان دقة التحقق. كما يتضمن النظام خدمة طلب الاستئذان مع إمكانية تتبع الحالة (مقبول، مرفوض، قيد المعالجة)، إضافة إلى سجل تاريخي لجميع الطلبات وحالاتها، مع إلزام الموظف بالتواجد في الموقع الجغرافي الصحيح للعمل، وإلا تظهر رسالة توضح الخطأ.