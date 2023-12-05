بالفيديو.. "البديوي": أرقام العلاقات الخليجية-التركية "مذهلة".. و1.4 مليون مواطن خليجي زاروا تركيا في 2022

ورحَّب القادة في إعلان الدوحة للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ضيفًا على الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين، وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدوره والحكومة والشعب التركي العزيز في دعم القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.