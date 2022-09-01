سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (العيص، والفقرة، واليتمة، وخيبر، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).