المحاكم العمالية.. قضاء متخصص أسهم في تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها

على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.