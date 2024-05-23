أمير الشمالية يرأس اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر

واستهل الجولة التفقدية بصالة الحج والعمرة، واطلع على المراحل التي يمر بها الحجاج لدخول المملكة، بعد ذلك توجه إلى قسم الجوازات وشاهد سير العمل، واستمع إلى شرح عن المهام والواجبات، ثم اطلع على الإجراءات الجمركية، بعدها توجه سموه لمركز وزارة الحج والعمرة، ووقف على الخدمات العامة المقدمة في صالة الحج والعمرة في مدينة الحجاج.