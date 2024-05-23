أمير الشمالية يرأس اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمركز جديدة عرعر اليوم، اجتماع الجهات الأمنية والخدمية المشاركة في منفذ جديدة عرعر.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
كما تفقّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم، منفذ جديدة عرعر البري بالمنطقة تابع خلالها تواصل قدوم حجاج جمهورية العراق الشقيق، إلى المملكة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، حيث وقف على منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي جرى توفيرها لاستقبال الحجاج والاطمئنان على سير العمل بما يكفل راحة ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز الإجراءات المتعلقة بخدماتهم بكل يسر وسهولة.
واستهل الجولة التفقدية بصالة الحج والعمرة، واطلع على المراحل التي يمر بها الحجاج لدخول المملكة، بعد ذلك توجه إلى قسم الجوازات وشاهد سير العمل، واستمع إلى شرح عن المهام والواجبات، ثم اطلع على الإجراءات الجمركية، بعدها توجه سموه لمركز وزارة الحج والعمرة، ووقف على الخدمات العامة المقدمة في صالة الحج والعمرة في مدينة الحجاج.
وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في ختام الجولة التفقدية: "حرصت المملكة منذ تأسيسها على أمن وخدمة الملايين من ضيوف الرحمن، وسخّرت إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لراحتهم ليأدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين آمنين".
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن خدمة الحجاج بيت الله الحرام شرف ومسؤولية، إذ تشرفت هذه البلاد بخدمة قاصدي بيت الله الحرام، ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية محفوفة بالترحيب والضيافة والأمن والأمان.
وقال: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى حجاج جمهورية العراق الشقيق، القادمين إلى المملكة، لأداء فريضة الحج، عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي" وأسعدني ما شاهدته من عزيمة وجهد ودقة من العاملين في المنفذ.. وما تقدمه الجهات المعنية من خدمات للحجاج الأشقاء.
وأكد حرص القيادة الحكيمة على خدمة الحجاج وتسهيل أمورهم حتى يؤدوا الفريضة ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة.
وأشار إلى دور برامج رؤية المملكة 2030، التي جعلت من أهدافها خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة.