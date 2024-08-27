"الأرصاد": "حفر الباطن والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، وتكون خفيفة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل؛ قد تمتد إلى تبوك.