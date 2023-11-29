"الاستثمار": جهود مكثّفة لجذب وتطوير صفقات استثمارية بجازان بقيمة 10 مليارات ريال

أعلن مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك؛ أن الجهود تكاثفت لجذب وتطوير صفقات استثمارية في منطقة جازان في مجال السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية، بقيمة تقدر بـ 10 مليارات ريال.
وأضاف المبارك؛ خلال كلمته في منتدى جازان للاستثمار بنسخته الأولى، أن هذه الصفقات تسهم في توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة.
وتابع، نسعى لتسهيل أعمال المستثمرين الحاليين والجدد وتقديم الدعم المطلوب خلال رحلتهم الاستثمارية.
وأكد المبارك؛ أن الوزارة عملت على إطلاق تطبيق "استثمر" بمنطقة جازان لتعريف المستثمرين بأبرز المزايا التنافسية وأهم المؤشرات في المنطقة التي ستدعم المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتطوير قرابة 76 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات التنافسية بالمنطقة أبرزها قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات بقيمة تقدّر بأكثر من 27 مليار ريال.