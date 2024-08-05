"المدني": استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة من اليوم حتى الجمعة القادمة

وأوضحت "المديرية" أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظات: (الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات)، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل العاصمة المقدسة، ومحافظات: (بحرة، والكامل، والجموم، وخليص، والقنفذة، والليث، وخرمة، وتربة، ورنية، والمويه).