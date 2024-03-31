بدجت السعودية تزرع 2,000 شجرة في مدينة جدة

ومن خلال هذه المبادرة، تهدف بدجت السعودية إلى تثقيف المشاركين والمتطوعين حول كيفية حماية البيئة، وزيادة الوعي بالأثر الإيجابي طويل المدى لزراعة الأشجار، مع توفير المزيد من المعلومات حول النظم البيئية للأشجار والتنوع الغني للنباتات، كما تم خلال هذه المبادرة الاستفادة من موارد الشركة، بما في ذلك أسطولها من المركبات، التي تم تقديمها للمتطوعين، لتمكينهم من الوصول بسهولة إلى مشروع الغابة الشرقية بجدة.