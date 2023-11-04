"الملحم" يرعى سباق الفروسية الثالث على كأس "تعليم المجمعة"

وانطلقت الأشواط على كأس إدارة التعليم بحضور مدير التعليم يوسف الملحم، ومدير ميدان الفروسية ماجد السبهان، والقيادات التعليمية والإدارية بالإدارة، وعدد من المدارس والطلاب، ومُلّاك وهواة رياضة الفروسية العريقة في أجواء حماسية وتشجيعية من طلبة تعليم المجمعة الذين حضروا للمؤازرة والاستمتاع بالتنافس بين المتسابقين.