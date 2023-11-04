"الملحم" يرعى سباق الفروسية الثالث على كأس "تعليم المجمعة"

رعى مدير التعليم بمحافظة المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم، حفل السباق الثالث للفروسية على كأس إدارة تعليم المجمعة لموسم 1445هـ، وذلك بميدان الأمير فيصل بن خالد للفروسية بالمجمعة.
وانطلقت الأشواط على كأس إدارة التعليم بحضور مدير التعليم يوسف الملحم، ومدير ميدان الفروسية ماجد السبهان، والقيادات التعليمية والإدارية بالإدارة، وعدد من المدارس والطلاب، ومُلّاك وهواة رياضة الفروسية العريقة في أجواء حماسية وتشجيعية من طلبة تعليم المجمعة الذين حضروا للمؤازرة والاستمتاع بالتنافس بين المتسابقين.
وسلّم مدير التعليم الكأس والجوائز للفائزين، وهنأهم بإحرازهم الفوز، وقدّم شكره وتقديره لمدير ميدان الفروسية لتخصيص كأس لإدارة التعليم.
كما سلّم مدير نادي الفروسية درعًا تذكارية لمدير التعليم بمحافظة المجمعة، والتُقطت الصور بتلك المناسبة.