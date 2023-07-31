طوكيو.. "خالد بن سلمان" يبحث تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي مع نظيره الياباني

استقبل وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك بمقر وزارة الدفاع في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجرت لوزير الدفاع مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.
عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الياباني، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الياباني، رئيس الأركان المشتركة الجنرال يوشيدا يوشيهيد، ونائب وزير الدفاع للشؤون الدولية السيد أوكا ماسامي، ومفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية (ATLA) ماساكاي فوكاساوا، والمدير العام لمكتب سياسة الدفاع ماسودا كازو، والمدير العام للشؤون الدولية ميورا جون.