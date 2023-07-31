طوكيو.. "خالد بن سلمان" يبحث تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي مع نظيره الياباني

عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الياباني، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.