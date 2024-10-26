شاهد.. أمطار حائل في بداية الوسم.. والأهالي يستبشرون

من جهة أخرى، أسهمت الجهات الخدمية من أمانة حائل والدفاع المدني، في التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية والشوارع، مما أدى إلى غلق بعض الطرق مؤقتًا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.