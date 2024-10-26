شاهد.. أمطار حائل في بداية الوسم.. والأهالي يستبشرون

هطلت على حائل اليوم السبت أمطارٌ غزيرة سالت على إثرها الشعاب والوديان.
وشملت الأمطار غرب وجنوب وشمال حائل، حيث شهدت أودية مختلفة وشعاب جريان الماء، وسط فرح من الأهالي الذين استمتعوا بتلك الأمطار، وذلك بالتنزه في المواقع التي شهدت جريان أوديتها.
من جهة أخرى، أسهمت الجهات الخدمية من أمانة حائل والدفاع المدني، في التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية والشوارع، مما أدى إلى غلق بعض الطرق مؤقتًا للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأسهمت جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ في العمل على مساعدة المتضررين من السيول، وذلك بعد انتشار أكثر من 500 عضو في مواقع تجمع المياه في المنطقة.
واستبشر الأهالي بهطول الأمطار في بداية الوسم، سائلين الله أن ينفع بها البلاد والعباد وأن تكون عامة نافعة.