تتجاوز ملياريْ دولار.. "مجموعة عجلان وإخوانه القابضة" تُوَقّع ثلاث اتفاقيات مع شركات أمريكية

يذكر أنه ووفق لتقرير اقتصادي حديث، أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية، فقد بلغ حقق حجم التبادل التجاري، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسي في تعاملاتها التجارية في السنوات الخمس الماضية، من العام 2017 وحتى العام 2021 والتي بلغ فيها حجم التبادل التجاري ما يقارب 623 مليار ريال، حيث بلغ في العام الماضي 2021 بمفردة ما يقارب 114 مليار مرتفعاً بنسبة 33 % مقارنة بالعام الذي يسبقه.