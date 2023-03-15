محافظ جدة يفتتح المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023

افتتح محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم فعاليات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023، والمعرض المصاحب، تحت شعار "المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة"، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة، وذلك بمحافظة جدة وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وجاء ذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وخلال الحفل شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا، استعرض النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الخليجية على الأصعدة كافة، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي كلمة، أبرز خلالها دور المنتدى الذي تحتضنه محافظة جدة على مدى يومين في تعزيز مكانة السعودية من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري محليًّا وخليجيًّا وعربيًّا. منوهًا بالأهداف التي يحملها المنتدى، وفي مقدمتها تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، واعتماد مؤشر الأداء الاقتصادي لقطاع صاحبات الأعمال، ومدى المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى تبادُل الأفكار في مجال تعزيز مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال.
وتطرَّق رئيس مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، للموضوعات التي سيتناولها المنتدى، ولها علاقة بتمكين المرأة بوصفها شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في مسيرة النمو والتنمية تحقيقًا لتطلعات قادة دول المجلس. مؤكدًا حرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم الدعم اللازم لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وتعزيز مشاركتها في النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول المجلس.
وألقى المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة "الشريك الاستراتيجي"، الدكتور مازن بن نصير، كلمة خلال الحفل، استعرض فيها سبل تمكين المرأة في المجالات القيادية، من خلال هذه التظاهرة الاقتصادية، وتعزيز دورها في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما يلامس رؤية السعودية 2030، والاهتمام برائدات الأعمال ودعمهن؛ لتحقيق الميزة التنافسية للأعمال. منوهًا بدور المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية الاقتصادية؛ بوصفها شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في مسيرة النمو والتطور والبناء.
فيما ألقى الرئيس التنفيذي لشركة نطاق الأعمال لتنظيم المعارض والمؤتمرات "الجهة المنظمة"، سهيل بكر الطيار، كلمةً نوه فيها بفعاليات المنتدى التي تبرز دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية، وتسلط الضوء على جهود ومبادرات صاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على التحديات التي تواجههن في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي من القادة الخليجيين؛ الأمر الذي أسهم في مواصلة النجاحات الكبيرة للمرأة الخليجية، ووصولها للعالمية في مشاركاتها عبر مختلف المحافل.
كما ألقت الأميرة لولوة الفيصل، نائب مجلس الأمناء المشرف العام على جامعة عفت، كلمة أكدت فيها أهمية تكوين الشبكات التعاونية بين صاحبات الأعمال الخليجيات، المبنية على التعاون والثقة، التي ستكون -بإذن الله- القاعدة الأساسية لتنمية ثرواتهن، ومنصة الانطلاقة التنافسية العالمية المستقبلية لهن وللاقتصاد الخليجي.
وفي ختام الحفل كرم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الجهات الراعية.