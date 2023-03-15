محافظ جدة يفتتح المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023

وخلال الحفل شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا، استعرض النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الخليجية على الأصعدة كافة، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي كلمة، أبرز خلالها دور المنتدى الذي تحتضنه محافظة جدة على مدى يومين في تعزيز مكانة السعودية من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري محليًّا وخليجيًّا وعربيًّا. منوهًا بالأهداف التي يحملها المنتدى، وفي مقدمتها تعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، واعتماد مؤشر الأداء الاقتصادي لقطاع صاحبات الأعمال، ومدى المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى تبادُل الأفكار في مجال تعزيز مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال.