الجمارك الباكستانية تُحبط محاولة تهريب مخدرات إلى السعودية

ووفقًا للتفاصيل، فقد اعتراض مسؤولو الجمارك في مطار كراتشي محاولةَ لتهريب أكثر من كيلوغرام من المخدرات من مادة الأمفيتامينات إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على معلومات استخباراتية سرية تُفيد بأن هناك كمية من المخدرات سيتم تهريبها على الأرجح إلى السعودية.