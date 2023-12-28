الجمارك الباكستانية تُحبط محاولة تهريب مخدرات إلى السعودية

أحبطت الجهات الأمنية بمطار كراتشي في باكستان، يوم أمس الأربعاء، محاولة تهريب كمية تزيد على كيلوغرام من المخدرات إلى السعودية.
ووفقًا للتفاصيل، فقد اعتراض مسؤولو الجمارك في مطار كراتشي محاولةَ لتهريب أكثر من كيلوغرام من المخدرات من مادة الأمفيتامينات إلى خارج البلاد، وتم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على معلومات استخباراتية سرية تُفيد بأن هناك كمية من المخدرات سيتم تهريبها على الأرجح إلى السعودية.
وفي وقت لاحق، تم إصدار تعليمات خاصة لمسؤولي الجمارك في مطار كراتشي لتعزيز التفتيش على الركاب والأمتعة في الرحلات الدولية.. وخلال عملية الفحص، تم ضبط 1150 جرامًا من المخدرات الأمفيتامينات داخل حقيبة أحد الركاب تم إخفاؤها بشكل يصعب كشفه بسهولة داخل الأمتعة.
وتم اعتقال الراكب وتسجيل قضية ضده، وتجري التحقيقات الأخرى حاليًا للكشف عن مزيد من التفاصيل وتتبع الشبكة المتورطة في عملية التهريب.