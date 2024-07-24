"الرقابة النووية" تعتمد القوائم الوطنية للأصناف المقيدة والتي تشمل المواد النووية

وتفصيلًا، قالت الهيئة: في إطار جهود المملكة الخاصة بمنع الانتشار النووي، وضمان تحقق الأمن النووي والإشعاعي ووفق أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، اعتمدت الهيئة القوائم الوطنية للأصناف المقيدة والتي تشمل المواد النووية، وكذلك المتطلبات الخاصة بنقل أو وصول مواد نووية أو متعلقات نووية أو مصادر مشعة أو عن طريق وسائل نقل جوية أو بحرية من أو إلى أو عبر المملكة أو استخدامها في وسائط بحرية أو جوية.