"عبدالعزيز بن سعد" لخريجي الدفعة 18 بجامعة حائل: أشرقت شمسكم لبناء مستقبل زاهر

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال كلمته التي ألقاها في حفل تخرّج الدفعة الثامنة عشرة من طلبة جامعة حائل، أن خريجي الجامعة هم أجمل الهدايا التي يمكن أن تقدّم للقيادة التي سخّرت لأبناء هذا الوطن منصات تعليمية تُمكّنهم من الحصول على أعلى مستوى من الجدارة.