"عبدالعزيز بن سعد" لخريجي الدفعة 18 بجامعة حائل: أشرقت شمسكم لبناء مستقبل زاهر

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال كلمته التي ألقاها في حفل تخرّج الدفعة الثامنة عشرة من طلبة جامعة حائل، أن خريجي الجامعة هم أجمل الهدايا التي يمكن أن تقدّم للقيادة التي سخّرت لأبناء هذا الوطن منصات تعليمية تُمكّنهم من الحصول على أعلى مستوى من الجدارة.
وهنأ أمير منطقة حائل أولياء أمور الطلبة الخريجين بمناسبة تخرج أبنائهم وبناتهم، وخاطبهم قائلاً: "ليس المهم ما تتركونه لأبنائكم.. بل المهم ما تتركونه في أبنائكم".
وعلّق على كلمة أحد الطلبة الخريجين، والتي أوضح من خلالها أن شمسهم غابت عن الجامعة بعد تخرجهم، حيث قال: بل أشرقت شمسكم لمستقبل على الوطن من خلال قدرة خريجي الجامعة على بناء مستقبل زاهر.
ودعا الأمير عبدالعزيز طفلين كان قد رفعا لافتة وسط الحضور كتبا عليها: "أحبك يا وجه السعد وأبي أسلّم عليك"، ولبى طلبهما واستقبلهما على مسرح التخرج، والتقط الصور التذكارية معهما.
وكان أمير المنطقة قد التقط الصور التذكارية مع المتفوقين والمتفوقات من الخريجين، وكذلك التقط الصور مع أعضاء مجلس الجامعة.