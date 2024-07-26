مواعيد الإجازات والاختبارات.. "جامعة الملك سعود" تصدر "تقويم 1446 الدراسي"

وفي التفاصيل، يبدأ الفصل الأول في 14 صفر 1446، ويبدأ الفصل الثاني 5 رجب 1446هـ، فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الخميس 1446/06/25، وتبدأ إجازة عيد الفطر الخميس 13 رمضان 1446هـ.