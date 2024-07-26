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مواعيد الإجازات والاختبارات.. "جامعة الملك سعود" تصدر "تقويم 1446 الدراسي"

أشارت إلى أن "نهاية العام في 2 ذي الحـجة وإجازة عيد الفـــطر تبدأ من 13 رمضان"
جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود

أصدرت جامعة الملك سعود، التقويم الدراسي للعام الجامعي 1446هـ، ويتضمن فصلين دراسيين وفصلًا دراسيًا صيفيًا.

وفي التفاصيل، يبدأ الفصل الأول في 14 صفر 1446، ويبدأ الفصل الثاني 5 رجب 1446هـ، فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الخميس 1446/06/25، وتبدأ إجازة عيد الفطر الخميس 13 رمضان 1446هـ.

وتقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية الأحد 1446/11/20هـ، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الخميس 1446/12/2هـ.

ويبدأ الفصل الدراسي الصيفي الثلاثاء 1446/12/21هـ وتكون نهاية الاختبارات النهائية الخميس 1447/02/13هـ، فيما يبدأ العام الدراسي 1447 الأحد 1447/03/01هـ.

جامعة الملك سعود

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