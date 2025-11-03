الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس: السعودية تتصدر العالم في تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس، أن التزامات "فيليبس" تجاه المملكة تتعمق بصورة كبيرة؛ حيث أنشأت "فيليبس" أحد أوائل المقرات الإقليمية العالمية في المملكة، استنادًا إلى شراكة طويلة تمتد لعقود، مشيرًا إلى أن "فيليبس" تتطلع إلى توسيع حضورها عبر مختلف مراحل رحلة الرعاية الصحية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات السعودية لتعزيز منظومة الرعاية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب التحضير لاستثمارات جديدة في حلول فيليبس للصحة الشخصية التي ستطلق في مطلع عام 2026. مشددًا أن ذلك يعكس الرؤية الشمولية للمملكة التي ترى أن الرعاية الصحية لا تقتصر على علاج المرض فحسب، بل تشمل الوقاية وتعزيز الصحة العامة. موضحًا أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على نشر التقنيات، بل تمتد لتشمل تنمية القدرات المحلية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يعزّز استدامة منظومة الرعاية الصحية في المملكة لأجيال قادمة.