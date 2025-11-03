الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس: السعودية تتصدر العالم في تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي

يشهد قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية مرحلة تحول هي الأكبر في تاريخه، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الصحي التي تهدف إلى بناء منظومة رعاية متكاملة وشاملة تعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث يهتم برنامج تحول القطاع الصحي بالصحة العامة بكافة مكوناتها، ويعمل على تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها، عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي الصحي.
وفي لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس، روي ياكوبس، قال إن القطاع الصحي يشهد ضغوطًا متزايدة عالميًا، حيث يفوق الطلب القدرات المتاحة، مشيرًا إلى أن أعداد المرضى في تزايد مقابل نقص في الكوادر حول العالم، إضافة إلى تحديات مالية في الميزانيات. ويتقاطع هذا التشخيص مع توجهات المملكة في الوقت الراهن. إذ يتشكل قطاع الرعاية الصحية اليوم بفعل عوامل محورية، تشمل اعتماد الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والثقة السريرية، وتوسيع نطاق الرعاية خارج المستشفيات عبر الطب الاتصالي والمراقبة عن بُعد، إلى جانب تزايد الوعي بأهمية تبنّي ممارسات رعاية صحية مستدامة.
وعن الذكاء الاصطناعي تحديدًا، يوضح روي أن سرعة التبنّي هي السمة الفارقة للمملكة العربية السعودية؛ فوفق "مؤشر فيليبس لمستقبل الصحة 2024" تتصدر المملكة العالم في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. وقد تم بالفعل تبنّي الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات سريرية، كما يؤكد جميع قادة القطاع الصحي الذين شملهم الاستطلاع أن مؤسساتهم تستثمر حاليًا أو تخطط للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما أكد أنه من المهم الإشارة إلى أن المملكة لا تتعامل مع هذه المشاريع باعتبارها استثمارات تقنية منفصلة، بل تدمجها ضمن برنامج تحوّل متكامل يشمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية، وتأهيل الكوادر، وبناء القدرات الصناعية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح أنه سيتم إصدار تقرير "مؤشر فيليبس لمستقبل الصحة 2025" الخاص بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، والذي سيتناول رؤى محلية أعمق، لكن المسار واضح: المملكة تقدّم نموذجًا لكيفية تحويل النظم الصحية من خلال الرؤية الاستراتيجية، والاستثمار المدروس، والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق رعاية صحية أفضل لعدد أكبر من الناس.
وحول فعالية "الصحة العالمية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس، إنها تمثّل نقطة التقاء بين الابتكار والتطبيق العملي. هذا العام سنكشف عن حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي، موضحًا أن من بين هذه الحلول جهاز التصوير المقطعي "CT 5300" الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في أتمتة سير العمل وكاميرا لتحديد وضعية المريض بدقة، مما يوفّر الوقت ويساعد في إدارة أعداد أكبر من المرضى بكفاءة، وجهاز الأشعة المتنقّل "Radiography 7000M" الذي يعتمد الأتمتة الذكية لتقليل الجهد البدني على الطاقم الطبي وزيادة عدد الحالات التي يمكن التعامل معها بنسبة تصل إلى 37%، أمّا جهاز "Flash 5100" للموجات فوق الصوتية فيتيح للأطباء إجراء الفحص وتوثيقه في الوقت الفعلي، وهو مثالي للبيئات ذات الضغط العالي.
وأشار إلى أن هذه الابتكارات تشترك في هدفٍ واحد، حيث توفّر الوقت للأطباء لتقديم رعاية أفضل ضمن شبكة الرعاية الصحية المتنامية في المملكة، موضحًا أن فعالية "الصحة العالمية" منصة مهمة لإبراز التزامنا العملي بتقديم ابتكارات تُسهم في حل التحديات الواقعية وتعزيز التعاون من أجل الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في المملكة.
وفيما يخص الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المملكة لشركة فيليبس، أكد روي أن المملكة تمثل نقطة التقاء بين الرؤية والاستثمار والتنفيذ على نطاق غير مسبوق، حيث يجمع برنامج التحوّل الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 بين تطوير البنية التحتية، ودمج الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية، مما يشكل نموذجًا عالميًا للتحول في الرعاية الصحية.
وأوضح أن شراكة فيليبس مع المملكة تستند إلى تاريخ يمتد لأكثر من تسعين عامًا، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتعزيز التميز في القطاع الصحي، حيث تتعمق هذه الشراكة مع سعي المملكة إلى جعل الرعاية الصحية المتقدمة متاحة في جميع المناطق، وهو ما يتماشى مع حلولنا القابلة للتوسع والمستدامة، من التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى برامج التدريب التي تبني الخبرات المحلية.
كما أكد أن موقع المملكة الجغرافي المتميز يعزز تأثير هذه الجهود إلى ما وراء حدودها، فعند تطوير أنظمة العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وشبكات الرعاية المتصلة والقدرات المحلية بالشراكة مع المملكة، فإن فيليبس تُسهم في وضع أطر عمل تفيد المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن هذه الشراكة المبنية على عقود من التعاون والرؤية المشتركة، تُمكن من تقديم رعاية أفضل لعدد أكبر من الناس وعلى نطاق تحويلي واسع.
وعن وضع شركة "فيليبس" وخطواتها المستقبلية، قال روي إن "فيليبس" تستند إلى إرث يمتد لأكثر من 130 عامًا من الابتكار، وتتمثّل رؤيتها في تمكين تقديم رعاية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص، مشيرًا إلى أن ابتكارات الشركة تُصمم لتوفير الوقت للعاملين في القطاع الصحي، بما يمنحهم المزيد من الوقت للتشخيص المبكر، والعلاج المخصص، والاستفادة من الرؤى الفورية، مما يتيح لهم التركيز على "رعاية المرضى" وهذا ما يحفز "فيليبس" ويدفعها إلى مواصلة التقدم نحو هذا الهدف.
كما يرى، أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الأثر الإيجابي عبر التعاون مع شركائنا في القطاع الصحي من خلال منصاتنا المبتكرة في مجالات المراقبة، التصوير والتدخلات العلاجية، مدعومة بالتحليلات المؤسسية والذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رويال فيليبس، أن التزامات "فيليبس" تجاه المملكة تتعمق بصورة كبيرة؛ حيث أنشأت "فيليبس" أحد أوائل المقرات الإقليمية العالمية في المملكة، استنادًا إلى شراكة طويلة تمتد لعقود، مشيرًا إلى أن "فيليبس" تتطلع إلى توسيع حضورها عبر مختلف مراحل رحلة الرعاية الصحية، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات السعودية لتعزيز منظومة الرعاية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب التحضير لاستثمارات جديدة في حلول فيليبس للصحة الشخصية التي ستطلق في مطلع عام 2026. مشددًا أن ذلك يعكس الرؤية الشمولية للمملكة التي ترى أن الرعاية الصحية لا تقتصر على علاج المرض فحسب، بل تشمل الوقاية وتعزيز الصحة العامة. موضحًا أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على نشر التقنيات، بل تمتد لتشمل تنمية القدرات المحلية وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، بما يعزّز استدامة منظومة الرعاية الصحية في المملكة لأجيال قادمة.