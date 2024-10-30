"الحصيني": أمطارٌ متفاوتة وسيولٌ متوقعة في مناطق عدة خلال الساعات المُقبلة

وأضاف "الحصيني"؛ أن الأمطار ستشمل مناطق عدة، من بينها: مكة المكرّمة والقصيم والباحة وعسير وجازان والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أجزاءٍ من شمال منطقة الرياض وغربها، وجنوبي المدينة المنوّرة، وحائل، وأجزاء من غرب المنطقة الشرقية، وأكّد أن هذه الحالة الجوية تتوافق مع التغيرات الموسمية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة من العام؛ ما يُسهم في تحسين الأجواء وزيادة المخزون المائي في بعض المناطق.