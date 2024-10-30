"الحصيني": أمطارٌ متفاوتة وسيولٌ متوقعة في مناطق عدة خلال الساعات المُقبلة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عن توقعاتٍ بهطول أمطارٍ متفاوتة الشدة؛ تراوح بين الخفيفة والغزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين المُقبلة، ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء حتى صباح الخميس.
وأوضح، أن الأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، مع نشاطٍ في الرياح قد يزيد من تأثير الحالة الجوية؛ ما يستدعي الحذر، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
وأضاف "الحصيني"؛ أن الأمطار ستشمل مناطق عدة، من بينها: مكة المكرّمة والقصيم والباحة وعسير وجازان والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أجزاءٍ من شمال منطقة الرياض وغربها، وجنوبي المدينة المنوّرة، وحائل، وأجزاء من غرب المنطقة الشرقية، وأكّد أن هذه الحالة الجوية تتوافق مع التغيرات الموسمية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة من العام؛ ما يُسهم في تحسين الأجواء وزيادة المخزون المائي في بعض المناطق.
وتابع "الحصيني"؛ أن تأثير هذه الأمطار قد يكون ملحوظاً في تسهيل حركة الرياح الرطبة وتشكيل السحب؛ ما يعزّز من احتمالية هطول الأمطار بشكلٍ متقطعٍ خلال الفترة المذكورة.
ودعا "الحصيني"؛ السكان في المناطق المتأثرة، إلى توخي الحذر، خاصة عند القيادة في الطرق التي قد تتأثر بتجمعات المياه، لتجنُّب أيّ مخاطر محتملة.