شركة سعودية ضمن القائمة العالمية.. هذه أفضل أماكن العمل لعام 2023

كشفت منظمة "Great Place to Work" العالمية، قائمة أفضل أماكن العمل لعام 2023؛ بهدف تسليط الضوء على الشركات المتميزة في بيئة العمل، وتم اختيار 25 شركة ضمن القائمة العالمية بناءً على تجارب وآراء حوالى 14.5 مليون موظف حول العالم.