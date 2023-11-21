شركة سعودية ضمن القائمة العالمية.. هذه أفضل أماكن العمل لعام 2023

كشفت منظمة "Great Place to Work" العالمية، قائمة أفضل أماكن العمل لعام 2023؛ بهدف تسليط الضوء على الشركات المتميزة في بيئة العمل، وتم اختيار 25 شركة ضمن القائمة العالمية بناءً على تجارب وآراء حوالى 14.5 مليون موظف حول العالم.
ولم تشمل القائمة أي شركات عربية باستثناء مجموعة الدباغ السعودية، التي حلّت في المرتبة الـ24 عالميًّا.
وتعتمد المنظمة على عدة مؤشرات لاختيار الشركات المدرجة في القائمة، وتشمل آراء وتجارب الموظفين بناءً على مواقعهم وخبراتهم العملية وفترة عملهم في المنشأة.
وفي الصدارة عالميًّا، تأتي هيلتون (قطاع الضيافة)، تليها دي إتش إل إكسبريس (قطاع النقل)، وسيسكو (قطاع التكنولوجيا والمعلومات)، وأب في (قطاع التكنولوجيا الحيوية والصيدلانية)، وتيليبير فورمانس (قطاع الخدمات المهنية) في المراكز الخمسة الأولى.