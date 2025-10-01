تحويل النفط إلى مواد كيميائية .. أرامكو وجامعة كاوست توقعان اتفاقية تطوير مشتركة

ومن جانبه، قال رئيس شركة هانيويل يو أو بي، راجيش جاتوبالي: "تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة في تعاوننا الإستراتيجي مع أرامكو السعودية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وخطوة متقدمة ضمن المساعي العالمية لتطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية. إذ تمتلك هانيويل يو أو بي خبرة واسعة في تصميم العمليات التحفيزية وتوسيع نطاقها التجاري، ما يمنحنا القدرة على تطوير هذا الابتكار بثقة وكفاءة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنجاز في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، إلى جانب تمكين المملكة من تحقيق قيمة أكبر من مواردها وتعزيز مكانتها التنافسية في سوق المواد الكيميائية العالمية".