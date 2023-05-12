الجوف.. الطفل "أسامة" انتظر 5 ساعات قبل وصول طائرة الإخلاء.. و"الصحة" ترد

وقال المواطن عبدالمجيد العنزي والد الطفل أسامة لـ"سبق": "أنا مواطن وقدر الله على ابني أسامة بن عبدالمجيد العنزي ذي الـ14 عاماً حادث مروري في مدينة سكاكا، دخل على إثره العناية المركزة، وبعد أسبوع طلبوا له إخلاء طبياً إلى الرياض، وتواصلت معي إدارة المستشفى، وأوضحوا لي بأن طائرة الإخلاء الطبي ستكون متواجدة في يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً، وبالفعل حضرنا قبل الوقت".