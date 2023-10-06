"تعليم جازان" يتأهل للمشاركة بنهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" في بنما

وتفصيلاً، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي فريق مدرسة أجيال المعرفة العالمية وأسرهم لتحقيق هذا التأهل، مشيراً إلى أن هذا المنجز ليس بمستغرب على طلاب وطالبات تعليم جازان لما يتمتعون به من مواهب ومهارات أسهمت في حصد العديد من المنجزات، ومنوهاً بما يتلقاه التعليم من دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، الأمر الذي مكن لتحقيق المنجزات المختلفة، سائلاً الله لهم التوفيق ورفع اسم الوطن عالياً في التصفيات التي ستقام خلال نوفمبر المقبل.