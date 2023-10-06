"تعليم جازان" يتأهل للمشاركة بنهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" في بنما

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان منجزاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها الطلابية بعد تأهل فريق مدرسة أجيال المعرفة العالمية للمشاركة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" والتي ستقام في دولة بنما من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، وذلك في المسابقة التي أقيمت بالتعاون بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للروبوت والرياضة اللاسلكية، وشارك فيها 3912 فريقاً من جميع مناطق المملكة.
وتفصيلاً، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي بن حسن عقدي فريق مدرسة أجيال المعرفة العالمية وأسرهم لتحقيق هذا التأهل، مشيراً إلى أن هذا المنجز ليس بمستغرب على طلاب وطالبات تعليم جازان لما يتمتعون به من مواهب ومهارات أسهمت في حصد العديد من المنجزات، ومنوهاً بما يتلقاه التعليم من دعم كبير من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، الأمر الذي مكن لتحقيق المنجزات المختلفة، سائلاً الله لهم التوفيق ورفع اسم الوطن عالياً في التصفيات التي ستقام خلال نوفمبر المقبل.
من جانب آخر يشارك فريق مدرسة أجيال المعرفة العالمية ضمن المنتخب الوطني في معسكر تدريبي خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت في بنما.
يذكر أن الأولمبياد العالمي للروبوت هو مسابقة يشارك فيها أكثر من 90 دولة تهدف لإظهار إبداعات الطلبة ومهاراتهم في حل المشكلات للفئة العمرية من 9 إلى 19 سنة، وذلك عن طريق تحديات الروبوت والذكاء الاصطناعي بمنهجية STEM وتطوير وتعزيز مهاراتهم الرقمية، ودعم المناهج التعليمية وتطوير وتعزيز مهارات المستقبل، ورفع نسبة مشاركة الطلبة من خلال المتعة والتنافسية واكتشاف المهارات وتحفيز الابتكار، وتقام بشكل سنوي وبمواضيع مختلفة للابتكار في المشاكل التي تواجه العالم تحت إشراف منظمة WRO.