مدير "بيئة مكة" يتفقَّد جاهزية المحاجر بمطار الملك عبدالعزيز في جدة خلال موسم الحج

والتقى المدير العام لـ"بيئة" مكة خلال الجولة موظفي المحاجر، وأشاد بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر، كما التقى فوجًا من ضيوف الرحمن الذين قَدِموا جوًّا عبر مجمع صالات الحج والعمرة، وقدم لهم الهدايا التذكارية متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.