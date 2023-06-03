مدير "بيئة مكة" يتفقَّد جاهزية المحاجر بمطار الملك عبدالعزيز في جدة خلال موسم الحج

تفقَّد اليوم المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور المدير العام للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء" الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عادل بن مطلق الشيخ، وأعضاء لجنة الحج التنفيذية بالفرع.
ووقف الجميع على سير العمل في محاجر المطار؛ للتأكد من جاهزية المحاجر الحيوانية والنباتية، التي ترد عبرها الإرساليات الخاصة بالحج.
وشملت الجولة التفقدية محجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، الذي يتم من خلاله فحص الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها والإرساليات النباتية بعد تحويلها من الجمارك؛ للتأكد من سلامة الإرساليات من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وفق نظام الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ وذلك للمنع والحد من تسرب الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية من الخارج.
والتقى المدير العام لـ"بيئة" مكة خلال الجولة موظفي المحاجر، وأشاد بالأعمال التي يقوم بها العاملون في صالات الحجاج والمحاجر، كما التقى فوجًا من ضيوف الرحمن الذين قَدِموا جوًّا عبر مجمع صالات الحج والعمرة، وقدم لهم الهدايا التذكارية متمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
وشدَّد "الخليف" على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به المحاجر، وسعيها للعمل على توفير خدماتها كافة للمستفيدين، والعمل على الرقي والتطوير والجودة في أعمال المحاجر، حاثًّا جميع العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها لخدمة الوطن.