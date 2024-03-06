"فلاورد" و"نوا".. تعاون استراتيجي لإطلاق أفخم التمور السعودية في شهر رمضان المبارك

في خطوة مبتكرة، تعزز من قيم الضيافة العربية الأصيلة، أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، تعاونها الاستراتيجي مع "نوا"، العلامة التجارية السعودية المملوكة من قِبل شركة تراث المدينة، والمتخصصة بتقديم أفخم وأجود أنواع التمور التي يتم استخراج محاصيلها من مزارع المملكة العربية السعودية.
ومن خلال هذا التعاون سيتم تقديم العديد من منتجات "نوا" من التمور عبر متجر "فلاورد" الإلكتروني؛ إذ سيتوافر للعملاء قائمة واسعة لتقديم الهدايا في شهر رمضان المبارك. مع العلم بأن التمور تكتسب أهمية خاصة كهدايا قيمة في الثقافة السعودية خلال الشهر الفضيل.
وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين يوم 5 مارس 2024 في مقر شركة تراث المدينة، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني، والرئيس التنفيذي في شركة تراث المدينة "نوا"، بندر القحطاني.
وقد أطلقت فلاورد ونوا بهذه المناسبة حملة إعلانية مبدعة، تُسلط الضوء على فن تقديم الهدايا الفاخرة من جواهر السعودية، مستعرضة المجموعة الاستثنائية الناتجة من التعاون بين الشركتين.
والهدف من هذه الحملة هو تعزيز روح الكرم؛ وهو ما يعكس جماليات وأصالة الضيافة العربية خلال شهر رمضان.
ومن خلال هذه الشراكة تساهم فلاورد في تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك بعقد شراكات مع شركات محلية، وتقديم منتجات عالية الجودة، تمثل الثقافة والتراث السعودي، عبر منصتها الإلكترونية.
يُذكر أن "فلاورد" متجر إلكتروني، تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ إذ تقوم الشركة بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم، وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها؛ ليتم تنسيقها من قِبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.
وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، كالشوكولاته والحلويات والعطور.. وغيرها، ويتم توصيلها في اليوم نفسه عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.