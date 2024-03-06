"فلاورد" و"نوا".. تعاون استراتيجي لإطلاق أفخم التمور السعودية في شهر رمضان المبارك

في خطوة مبتكرة، تعزز من قيم الضيافة العربية الأصيلة، أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، تعاونها الاستراتيجي مع "نوا"، العلامة التجارية السعودية المملوكة من قِبل شركة تراث المدينة، والمتخصصة بتقديم أفخم وأجود أنواع التمور التي يتم استخراج محاصيلها من مزارع المملكة العربية السعودية.