"مؤتمر التوحد الدولي" يدشن أعمال المجلس الاستشاري الأول لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد

وصرّح أمير المنطقة الشرقية بأن الجميع مستمر في العطاء والمساندة بكل ما يعود بالنفع والفائدة على أعزائنا وأبنائنا وبناتنا من ذوي التوحد، وأن الفرص والمبادرات التي نسعى لها ستساهم -بشكل فعـال- في تحسين جودة حياتهم وإبرازهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في المجتمع".