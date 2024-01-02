"مؤتمر التوحد الدولي" يدشن أعمال المجلس الاستشاري الأول لخدمة ذوي اضطراب طيف التوحد

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، شهد مؤتمر التوحد الدولي تدشين المجلس الاستشاري الأول لخدمات التوحد على مستوى المملكة برئاسة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد.
ويهدف المجلس الاستشاري "الأول" لترقية جودة الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد في كافة أنحاء المملكة؛ وذلك عبر العمل كمصدر فني استشاري لمقدمي الخدمات في القطاع بالتزامن مع كونه مرجعًا رئيسيًّا لأسر التوحد في تقديم المعلومات الموثوقة والاستشارات الصحيحة.
وصرّح أمير المنطقة الشرقية بأن الجميع مستمر في العطاء والمساندة بكل ما يعود بالنفع والفائدة على أعزائنا وأبنائنا وبناتنا من ذوي التوحد، وأن الفرص والمبادرات التي نسعى لها ستساهم -بشكل فعـال- في تحسين جودة حياتهم وإبرازهم كأفراد فاعلين ومؤثرين في المجتمع".
ويعمل المجلس الاستشاري على مناقشة فرص دعم الجمعيات الخيرية وغير الربحية في مجال التوحد، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التأهيل، بالإضافة إلى دراسة آلية طرح وتنفيذ مبادرات لتحسين جودة الخدمات المتخصصة على مستوى المملكة، ومناقشة التحديات المؤسسية لمزودي الخدمات في مختلف مجالات التوظيف والتمويل والرعاية.