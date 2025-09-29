مركز الملك سلمان ينفذ 108 عملية ناجحة ضمن مشروع طبي تطوعي لجراحة الأطفال في عدن

في إطار جهوده الإغاثية والإنسانية، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال في محافظة عدن، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة فريق مكوّن من 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.