مركز الملك سلمان ينفذ 108 عملية ناجحة ضمن مشروع طبي تطوعي لجراحة الأطفال في عدن

في إطار جهوده الإغاثية والإنسانية، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأطفال في محافظة عدن، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2025، بمشاركة فريق مكوّن من 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وخلال الحملة، أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز 108 عمليات جراحية متخصصة للأطفال، تكللت جميعها بالنجاح التام – بفضل الله – ما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحسين جودة حياتهم.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمبادرات الطبية التطوعية التي يواصل المركز تنفيذها في عدد من الدول المحتاجة، بهدف دعم الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، وتقديم الرعاية الصحية المتخصصة في مختلف المجالات.