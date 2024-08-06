حِراك كبير وإقبال كثيف.. الكاميرا الطائرة ترصد لقطات معبّرة لمهرجان "فلفل شقراء ٤"

تصوير : محمد الطويل
رصدت الكاميرا الطائرة، لقطاتٍ معبرة لفعاليات مهرجان فلفل شقراء ٤، ووثّقت بالصور الحراك التسويقي لمنتجات الفلفل، وصناعته التحويلية، وعكست مدى الإقبال الكثيف على الفعاليات الترفيهية والثقافية والحِرَفية والرياضية التي تَضَمنها المهرجان.
وثّقت اللقطات تسويق وبيع الفلفل في قاعة بيع الفلفل التي تتجاوز سعتها 2000م2، ويشارك فيها عدد كبير من المزارعين من خلال منتجاتهم من الفلفل من مزارعهم بشكل يومي، إضافة إلى المتاجر الزراعية، وأركان الدوائر الحكومية المشاركة.
ورصدت اللقطاتُ أركان الأسر المنتجة التي تتجاوز 20 ركنًا لتسويق منتجات الأسر، وقسم الألعاب والملاهي الذي يحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة، يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء، وركن وزارة الرياضة الذي خُصص للأنشطة الرياضية المتنوعة، إضافة إلى ركن المسرح والفِرَق الترفيهية، الذي يضم عددًا من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية، والطبخ الشعبي، والعرضة السعودية والسامري، وأركان نقاط بيع، وعربات "الفود ترك" التي تقدم أشهى المأكولات لزوار ومرتادي المهرجان.
وركّزت اللقطاتُ المعبّرة على جانب من التراث في جناح الحرفيين الذي يضم أهم القطع التراثية، والأدوات المتنوعة؛ إذ يقوم بتنفيذها عدد من الحرفيين المهرة داخل المهرجان، وكذلك ركن الضيافة الذي خُصص لضيوف المهرجان من الرجال والنساء.