حِراك كبير وإقبال كثيف.. الكاميرا الطائرة ترصد لقطات معبّرة لمهرجان "فلفل شقراء ٤"

ورصدت اللقطاتُ أركان الأسر المنتجة التي تتجاوز 20 ركنًا لتسويق منتجات الأسر، وقسم الألعاب والملاهي الذي يحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة، يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء، وركن وزارة الرياضة الذي خُصص للأنشطة الرياضية المتنوعة، إضافة إلى ركن المسرح والفِرَق الترفيهية، الذي يضم عددًا من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية، والطبخ الشعبي، والعرضة السعودية والسامري، وأركان نقاط بيع، وعربات "الفود ترك" التي تقدم أشهى المأكولات لزوار ومرتادي المهرجان.