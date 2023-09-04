مهدَّدان ومجرَّمٌ صيدهما.. شاهد رصد "الوشق والقط الزباد النادر" ليلًا في جازان

وحيوان الوشق يصنَّف من الثدييات التي تنتمي لفصيلة القطط، وتمتاز بفروها الثقيل والسميك الذي يمنحها الدفء شتاءً، وكفوف أيديها كبيرة ومغطاة بالفرو لتسهل حركتها، كما أنها سريعة الحركة والركض، تظهر غالبًا في الليل لأنها تحاول تجنب البشر، ويتراوح طول حيوان الوشق مع رأسه من 80- 100 سم؛ بينما طول ذيله يتراوح ما بين 10- 20 سم، أما وزنه فيتراوح ما بين 10- 20 كجم.