بالصور .. اكتمال وصول 250 من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

اكتمل وصول الدفعة الثالثة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة، قادمين من الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب إفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا، موريتانيا، والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة، استعدادًا لبدء البرنامج الثقافي المعد للضيوف من قِبل الوزارة.