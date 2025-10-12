السديس: ملتقى مآثر الشيخ عبدالعزيز بن صالح يطرح 35 بحثًا ويُبرز دوره في المسجد النبوي ونشر الوسطية

استعرض رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تفاصيل ملتقى "مآثر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن صالح – رحمه الله –"، الذي ينطلق الأربعاء القادم، خلال مؤتمر إعلامي عُقد بمقر وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمدينة المنورة.
وأوضح السديس أن الملتقى يشهد مشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة من العلماء والأئمة والباحثين، عبر تسع جلسات علمية تُطرح خلالها (35) بحثًا تتناول سيرة سماحة الشيخ، وجهوده العلمية والدعوية والإدارية في المسجد النبوي.
ويشتمل الملتقى على جلسة نسائية خاصة بمشاركة بنات الشيخ – رحمه الله –، تُسلّط الضوء على الجوانب الشخصية والأسرية من حياته، إلى جانب إسهاماته في دعم التعليم والدعوة النسائية داخل المسجد النبوي.
وبيّن السديس أن الملتقى يهدف إلى إبراز عناية الدولة بالحرمين الشريفين، وتعزيز المعرفة بسير العلماء الذين خدموا المسجد النبوي، وتسليط الضوء على جهود الشيخ عبدالعزيز بن صالح في نشر قيم الوسطية والاعتدال، التي ميّزت منهجه الدعوي والعلمي.
واختتم بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته وتشريفه للملتقى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسّد ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم واهتمام بالعلم والعلماء، وتعزيز رسالة الحرمين في نشر الوعي والفكر الوسطي.