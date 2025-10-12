السديس: ملتقى مآثر الشيخ عبدالعزيز بن صالح يطرح 35 بحثًا ويُبرز دوره في المسجد النبوي ونشر الوسطية

واختتم بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته وتشريفه للملتقى، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسّد ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من دعم واهتمام بالعلم والعلماء، وتعزيز رسالة الحرمين في نشر الوعي والفكر الوسطي.