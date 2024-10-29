اليوم.. انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"

ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوّعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، التي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغيُّر المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية.