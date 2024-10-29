اليوم.. انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستُعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".
ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 ضيف، و500 متحدث حول مجموعة متنوّعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي، التي تشمل أكثر من 200 جلسة، تتناول موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغيُّر المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية.
وكان ريتشارد اتياس؛ الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد صرح أن النسخة الثامنة ستحقّق رقماً قياسياً، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة؛ ستشمل قطاعات: الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجدّدة والترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، ليس فقط في السعودية؛ بل في مختلف دول العالم.
وستعزّز مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار من خلال مؤتمرها السنوي في نسخته الثامنة، المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفزٍ لمستقبلٍ مزدهرٍ ومستدامٍ، وتوسيع آفاق ما يمكن تحقيقه للبشرية.
وستركز النسخة الثامنة هذا العام، على إستراتيجياتٍ جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.