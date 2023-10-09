أمانة الشرقية تدعو أصحاب 21 مبنى آيلًا للسقوط ومهجورًا بالخفجي إلى مراجعتها

وأشارت إلى أن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة بالخفجي والمكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، أحصت المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة والتي بلغت 21 مبنى، حيث تم إعطاؤهم مهلة مدتها أسبوع من تاريخ 19 شهر ربيع الأول الحالي، وشملت مباني حي الملك فهد بأرقام (156/4ب، 90/3ب، 369/3ب، 303/3ب، 345/3ب، 207/3ب، 46/ب1، 55/3ب)، وأحياء "الفيحاء رقم المبني (364)، والتعاون (156/2)، والخالدية (297/د، 156/د، 215/ج، 101/ب، 230/ج، 12/ج، 29/ج)، والعزيزية (177/أ)، والفيصلية (376/ب)، والحمراء (114، 115)"، فيما تعتزم إزالة السور المحيط ببلدية الخفجي، تعزيزاً لجودة الحياة وزيادة المساحة العامة وأنسنة المدن.