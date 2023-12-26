"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المؤسسي لمركز الفهرس العربي الموحد

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، بمقر الهيئة بالرياض اليوم، اتفاقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمركز الفهرس العربي الموحد، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة رئيس مجلس إدارة الفهرس العربي الموحد فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.