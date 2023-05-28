محليات

وصول الطائرة الإغاثية التاسعة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

تجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة
وصول الطائرة الإغاثية التاسعة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
واس
واس

وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرةُ الإغاثية السعودية التاسعة، تحمل على متنها 30 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسَيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الجسر الجوي السعودي
الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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