"الأرصاد" أصدرت تحذيرًا أحمر فلماذا لم تُعلَّق الدراسة؟ حادثة سقوط سقف بجامعة جازان تثير التساؤلات

وبالرغم من نشر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا باللون الأحمر منذ وقت مبكر، شمل أغلب محافظات منطقة جازان، والأجزاء القريبة من مدينة جازان، إلا أنه لم تُعلق الدراسة.