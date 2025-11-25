"قو للاتصالات" تطلق منصة GO AI Hub من مقر وزارة الاتصالات

أطلقت مجموعة "قو للاتصالات"، اليوم، منصة "GO AI Hub" من مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور قيادات الوزارة وعدد من ممثلي القطاع التقني، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة.
وتُعد "GO AI Hub" منصة متقدمة لحلول الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى مزوّدي الحلول المحليين والعالميين وتقييمها بموثوقية. كما تُعد بوابة موحّدة تتيح للشركات المتخصصة الدخول إلى السوق السعودي بسهولة، مما يُسهم في تسريع التوسع وتقديم الخدمات داخل المملكة.
ويأتي الإطلاق امتدادًا لتوسع المجموعة، عقب تدشين المنصة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة وباكستان، في تأكيد لتوجهها نحو بناء منصات تقنية عالمية تُدار من المملكة وتخدم الأسواق الدولية والإقليمية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة قو للاتصالات، الأستاذ يحيى بن صالح آل منصور، أن إطلاق المنصة يعكس التزام المجموعة بدعم مستهدفات التحول الرقمي، وتمكين قطاع الأعمال من تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز التكامل بين الشركات السعودية والعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن إطلاق المنصة من مقر الوزارة يحمل رمزية خاصة كونها الحاضنة الرئيسية للمبادرات الوطنية في مجال التحول الرقمي، مقدمًا شكره لمعالي الوزير وقيادات الوزارة على دعمهم وتمكينهم المستمر.
وأوضح أن المنصة تمثل إضافة نوعية للسوق السعودي، إذ تدعم الشركات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتربطها بعملاء داخل المملكة، وتُمكّن أيضًا الشركات العالمية من دخول السوق السعودي. كما تساهم في تصدير التقنيات السعودية وتوسيع حضورها إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية من خلال إشراك الفرق المحلية في مشاريع مشتركة مع جهات دولية متقدمة.
وتوفر "GO AI Hub" خدمات متكاملة للشركاء ومزوّدي حلول الذكاء الاصطناعي، تشمل الدعم التسويقي والمبيعات، والبنية التحتية المتقدمة من خوادم، وشبكات، وأنظمة أمن، ومراكز بيانات حديثة، فضلًا عن نظام متكامل لإدارة العملاء يشمل العقود والفوترة والتحصيل.
واختتم آل منصور بتأكيد التزام المجموعة بأن تكون "ممكّنًا وطنيًا يقود الابتكار ويدعم شركات التقنية المحلية والدولية"، معبرًا عن شكره لوزارة الاتصالات وشركاء المنصة، ومؤكدًا أن "GO AI Hub" ستكون إضافة قوية لمنظومة التقنية والابتكار في المملكة.