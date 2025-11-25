"قو للاتصالات" تطلق منصة GO AI Hub من مقر وزارة الاتصالات

وأوضح أن المنصة تمثل إضافة نوعية للسوق السعودي، إذ تدعم الشركات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتربطها بعملاء داخل المملكة، وتُمكّن أيضًا الشركات العالمية من دخول السوق السعودي. كما تساهم في تصدير التقنيات السعودية وتوسيع حضورها إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية من خلال إشراك الفرق المحلية في مشاريع مشتركة مع جهات دولية متقدمة.