من "النصر الكامل" إلى "تشويه السمعة".. "الذايدي": رجلان لا يريدان إنهاء الحرب في غزة لكن النهاية قريبة

ويتساءل "الذايدي": "متى ينزل الذين صعدوا أعلى الشجرة؟ ومن هو الطرف القادر على إنزال السنوار ونتنياهو من شجرة الشعار الواحد و"النصر الكامل"؟.. نعم، الطرف الأمريكي منحاز لإسرائيل، وليس نتنياهو، كما أن الطرف العربي منحاز لفلسطين، وليس للسنوار، وهنا تكمن المعضلة؛ فهناك من يريد تسخير هذا الدعم له ولمشروعه الشخصي، مازجًا بين الذاتي والموضوعي، في حالة نتنياهو يريد تسخير الدعم الغربي -الأمريكي خاصة- التاريخي لإسرائيل، له هو شخصيًّا ولرؤيته وخططه، كما هو الحال مع السنوار، الذي يريد تسخير الدعم العربي الإسلامي التاريخي لفلسطين، له هو شخصيًّا ولرؤيته وخططه".