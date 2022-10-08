"شؤون الحرمين" تكشف حصاد خدمات التفويج لتنظيم المصلين بحجر إسماعيل

وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عدد المستفيدين من خدمات الإدارة العامة للتفويج في شأن تنظيم المصلين في حجر إسماعيل -عليه السلام- خلال الفترة من تاريخ 5 /1/ 1444هـ إلى تاريخ 30 /2/ 1444هـ، بلغ من الرجال 266480، فيما بلغ عدد المستفيدات من النساء 164649 مستفيدة.