"شؤون الحرمين" تكشف حصاد خدمات التفويج لتنظيم المصلين بحجر إسماعيل

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن حصاد أبرز خدمات الإدارة العامة للتفويج في شأن تنظيم المصلين بحجر إسماعيل.
وأوضحت، عبر حسابها على "تويتر"، أن عدد المستفيدين من خدمات الإدارة العامة للتفويج في شأن تنظيم المصلين في حجر إسماعيل -عليه السلام- خلال الفترة من تاريخ 5 /1/ 1444هـ إلى تاريخ 30 /2/ 1444هـ، بلغ من الرجال 266480، فيما بلغ عدد المستفيدات من النساء 164649 مستفيدة.
وبيّنت "شؤون الحرمين"، وفق إنفوجراف، أن "عدد ساعات الخدمة بلغ 1320 بعدد أيام خدمة 54 يوماً"، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين بلغ 391129.