التصنيف الإجباري في نظام فارس يضع مديري المدارس في موقف محرج ويثير مطالبات بإلغائه

هذا الإجراء، وفقًا للشكاوى، يضعف مصداقية التقييمات ويؤثر سلبًا على الموظفين، خصوصًا أن الأداء الوظيفي يُعد عاملاً أساسيًا للترقيات. كما يسبب حرجًا كبيرًا لمديري ومديرات المدارس الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تطبيق هذا النظام في ظل سعي الوزارة لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أفضل.