التصنيف الإجباري في نظام فارس يضع مديري المدارس في موقف محرج ويثير مطالبات بإلغائه

عبّر العديد من الموظفين الإداريين بالمدارس وإدارات ومكاتب التعليم عن تظلمهم من نظام التصنيف الإجباري لتقييم الموظفين في نظام فارس، مشيرين إلى أنه يفرض توزيع الموظفين بحيث يحصل 50 % منهم على تقييمات مرتفعة (4 و5)، بينما يحصل النصف الآخر على تقييمات متوسطة أو منخفضة (2 و3)، بغض النظر عن الأداء الفعلي.
هذا الإجراء، وفقًا للشكاوى، يضعف مصداقية التقييمات ويؤثر سلبًا على الموظفين، خصوصًا أن الأداء الوظيفي يُعد عاملاً أساسيًا للترقيات. كما يسبب حرجًا كبيرًا لمديري ومديرات المدارس الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى تطبيق هذا النظام في ظل سعي الوزارة لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أفضل.
وطالب الموظفون والموظفات وزير التعليم بإلغاء التصنيف الإجباري وإعادة التقييم إلى المدير المباشر كما كان معمولاً به سابقًا، أسوة بزملائهم المعلمين، مؤكدين أن هذا الإجراء لا يعكس واقع أداء الموظفين، حيث إن نسبة المتميزين تفوق بكثير نسبة الـ50 % المحددة.