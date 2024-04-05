"أمانة الطائف" تهيئ 210 حدائق عامة لاستقبال الزوار خلال أيام العيد

وواكبت الأمانة زيادة مساحة المسطحات الخضراء بتعزيزها بالخدمات والمرافق، وشمل ذلك الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، وسيرت فرقاً لدعم المنتزهات البرية في جنوب وشمال الطائف والمواقع السياحية في الشفا والهدا، كما وفرت الخدمات بها من حاويات للنفايات وفرق للنظافة للتسهيل على الزوار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوار من خارج المدينة، علاوة على مواصلة أعمال المعالجة الفورية للتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في كافة المواقع بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.