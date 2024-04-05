"أمانة الطائف" تهيئ 210 حدائق عامة لاستقبال الزوار خلال أيام العيد

أنهت أمانة الطائف تهيئة 210 حدائق ومنتزهات عامة لاستقبال الزوار في أيام عيد الفطر المبارك، حيث شملت كافة الحدائق والمنتزهات الكبرى وحدائق الأحياء.
وفي التفاصيل، قامت الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بدعم خدماتها في كافة المتنفسات العامة وصيانة مرافق ومنشآت الحدائق والمنتزهات وتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة وصيانة ألعاب الأطفال ووسائل السلامة والمضامير الرياضية للمشي والساحات البلدية وشبكات الري وشبكات فوانيس الإضاءة والجلسات العائلية والمظلات ودورات المياه العامة ومواقف السيارات والكراسي، لضمان استمرار أدائها الأمثل في ظل كثافة الإقبال من الأهالي والزوار في أيام العيد.
وواكبت الأمانة زيادة مساحة المسطحات الخضراء بتعزيزها بالخدمات والمرافق، وشمل ذلك الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب، وسيرت فرقاً لدعم المنتزهات البرية في جنوب وشمال الطائف والمواقع السياحية في الشفا والهدا، كما وفرت الخدمات بها من حاويات للنفايات وفرق للنظافة للتسهيل على الزوار خلال الإجازة ومواكبة الإقبال المتوقع من الأهالي والزوار من خارج المدينة، علاوة على مواصلة أعمال المعالجة الفورية للتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في كافة المواقع بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.
وسجلت حدائق الأحياء التي أهلتها الأمانة خلال الفترة الماضية نمواً لافتاً في نسب الإقبال بعد أن أخضعتها الأمانة إلى برنامج تأهيلي شامل ضمن خطة مرحلية لإعادة التهيئة والتجهيز لجميع حدائق الأحياء بالمحافظة.
وشملت عملية التأهيل تزويد هذه الحدائق بالمرافق والخدمات المختلفة، وزراعتها بالنجيلة الطبيعية وأنواع من الزهور والحوليات والمتسلقات، وتركيب مجاميع من ألعاب الأطفال، والجلسات العائلية الحديثة، وإقامة مشايات داخلية، وتسوير بعض الحدائق والاستراحات الجانبية حفاظاً على أرواح فلذات الأكباد، إضافة إلى توفير وسائل السلامة اللازمة في مواقع الألعاب الترفيهية، وإنشاء دورات مياه عامة، ومواقف للسيارات.
وساهمت هذه الجهود في استغلال هذه الحدائق بالشكل الأمثل وتحويلها إلى متنفسات يقصدها الأهالي والزوار، كما قامت الأمانة خلال الفترة الماضية بزراعة الآلاف من شتلات الزهور والحوليات والمتسلقات بشوارع وميادين الطائف، بالإضافة إلى مداخل ومخارج المدينة والأرصفة الوسطية والحدائق والاستراحات الجانبية.
وشهد المشتل الرئيسي للأمانة نمواً ملحوظاً في إنتاجه من الزهور والورود والحوليات والمتسلقات نتيجة الجهود المبذولة للاكتفاء الذاتي من الإنتاج بالاستعانة بالتقنيات الزراعية الحديثة في أعمال الاكثار الجارية للشتلات الزراعية.
وبدورها قامت وكالة الاستثمار في الأمانة بالتنسيق مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء المحافظة لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتسهيل على الزوار، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف المناطق بعمل كل ما من شأنه راحتهم، وتقديم ما يعكس اهتمام الأمانة بتعزيز السياحة الترفيهية، وسيتم متابعة كافة المواقع المستثمرة خلال الفترة القادمة للتأكد من التزام المستثمرين بالتعليمات البلدية والاشتراطات الصحية والنظافة.
وجهزت الأمانة المتنزهات البرية ودعمتها بفرق النظافة والصحة العامة والصيانة، وذلك في جنوب الطائف وشمالها والتي تتميز بالمواقع السياحية والبرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل، حيث تم تهذيب الشجيرات التي تعيق حركة المركبات والزوار، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المنتزهات المفتوحة بما يضمن قضاء الزوار وقتاً ممتعاً فيها.