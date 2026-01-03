"الشرقية" تتألق شتاءً بالأجواء والمواسم والفعاليات

وتعد المنطقة الشرقية من أبرز الوجهات الحيوية التي تستقطب الزوار والسياح من جميع أنحاء المملكة والخليج على مدار العام وخاصة في الشتاء، حيث تتميز بشواطئها الممتدة والساحرة، وأجوائها المعتدلة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق والأعمار، والتي تنطلق بالتزامن مع برنامج شتاء السعودية "حيّ الشتاء"، الذي يشمل هذا العام 8 وجهات شتوية متنوعة تعكس التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الكبير الذي تزخر به المملكة، كما يقدم أكثر من 1200 منتج سياحي، وما يزيد عن 600 عرض خاص، يساهم فيه أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، يقدمون من خلاله منتجات مبتكرة وتجارب نوعية تثري خيارات السياح وتؤكد مكانة المملكة ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.