"الشرقية" تتألق شتاءً بالأجواء والمواسم والفعاليات

في أجواء شتوية معتدلة، تتنوع فيها التجارب السياحية، والفعاليات الثقافية، والأنشطة البحرية والترفيهية، تتألق المنطقة الشرقية هذه الأيام كوجهة شتوية متكاملة، تستقطب هواة الترفيه العائلي في الدمام، ومحبي الثقافة والمعرفة في الظهران، وعشاق المغامرة والتجارب المتنوعة في الخبر، حيث يشمل برنامج شتاء السعودية 2026، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة هذا العام تحت شعار "حيّ الشتاء"، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تلبي جميع الأذواق وتجعل من زيارة المنطقة الشرقية ذكرى لا تُنسى.
مع أول نسمات الشتاء على ساحل الخليج، تتبدّل ملامح المنطقة الشرقية، لتبدأ موسماً نابضاً بالحياة والفعاليات، حيث يلتقي البحر بالثقافة، والترفيه بالتراث، وتتحول الدمام والظهران والخبر إلى مسرح مفتوح للتجارب السياحية المتنوعة، في مشهد يعكس نشاطاً سياحياً شتوياً مزدهراً. وفي قلب هذا الحراك، يتألق موسم الخبر، الذي يستمر حتى 31 يناير الجاري، حاملاً معه أياماً عامرة بالموسيقى، والفنون، والأنشطة العائلية، ليؤكد أن الشرقية لم تعد مجرد وجهة عمل وصناعة، بل محطة شتوية أولى للمتعة والاكتشاف.
في موسم الخبر تتألق الفعاليات بشكل استثنائي، بأكثر من 147 فعالية متنوعة في سبع مناطق رئيسية تشمل ساحة الاحتفالات، الواجهة البحرية، ومنتزهات مميزة على الكورنيش، فضلاً عن فعاليات عائلية وأمسيات موسيقية ومعارض ثقافية.
ويقدم الموسم سلسلة أنشطة ترفيهية وتراثية وموسيقية متنوعة، مثل كأس نادي الصقور، أمسيات سايتك، وفعالية "بيج باونس" كأكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، إلى جانب حفلات غنائية تجذب جمهوراً واسعاً من مختلف الفئات، حيث تحول مدينة الخبر هذا الشتاء إلى وجهة تنبض بالفعاليات والمطاعم الساحلية والمتاجر والفنادق المطلة على الشاطئ التي تعكس سحر المدينة النابض، وتقدّم منطقة نسيم الخبر الشاطئية تجربة بحرية هادئة، حيث تمتد الإطلالات البحرية المفتوحة، وتتكامل مساحات الجلوس مع نسمات البحر وأجواء مناسبة للعائلات.
وكما يستمتع زوار الشرقية بموسم الخبر هذا الشتاء، يمكنهم أيضاً الاستمتاع بموسم "إثراء" الشتوي في مدينة الظهران، والذي يقام في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) حتى نهاية شهر إبريل المقبل، حيث يقدم برنامجاً متكاملاً من الأنشطة الفنية والثقافية وورش العمل والعروض الموسيقية التي تناسب جميع الأعمار، وتتحول معها مساحات المركز إلى منصاتٍ للإلهام والاكتشاف، حيث يلتقي الفن بالمجتمع في تجربة ثرية تمزج الإبداع بالثقافة.
وإلى جانب الخبر والظهران، تقف الدمام كبوابة رئيسية للسياحة في المنطقة الشرقية، حيث يقدم كورنيش الدمام تجربة ممتعة للتنزه والاسترخاء والاستمتاع بالشواطئ الساحرة، إلى جانب مساحات خضراء ومنتزهات ومسارات مخصصة للأطفال والعائلات، ما يجعلها محطة لا غنى عنها للزوّار الباحثين عن الهواء الطلق والنشاطات البحرية.
كما تزخر مدينة الدمام بالعديد من الحدائق العامة، ومراكز التسوق، والمطاعم العصرية، التي تضفي على الزيارة طابعاً اجتماعياً وترفيهياً يجعلها خياراً مثالياً طوال العام.
وتعد المنطقة الشرقية من أبرز الوجهات الحيوية التي تستقطب الزوار والسياح من جميع أنحاء المملكة والخليج على مدار العام وخاصة في الشتاء، حيث تتميز بشواطئها الممتدة والساحرة، وأجوائها المعتدلة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق والأعمار، والتي تنطلق بالتزامن مع برنامج شتاء السعودية "حيّ الشتاء"، الذي يشمل هذا العام 8 وجهات شتوية متنوعة تعكس التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي الكبير الذي تزخر به المملكة، كما يقدم أكثر من 1200 منتج سياحي، وما يزيد عن 600 عرض خاص، يساهم فيه أكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، يقدمون من خلاله منتجات مبتكرة وتجارب نوعية تثري خيارات السياح وتؤكد مكانة المملكة ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.
أكثر على: Visitsaudi.com/winter