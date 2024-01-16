من الأربعاء للسبت.. "الدفاع المدني" يدعو إلى الحيطة من الأمطار الرعدية بمعظم المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكِّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت المقبل.