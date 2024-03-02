نجاة شاب من هجوم شرس لعدد من الكلاب الضالة في تبوك

وأضاف: "بينما كان شقيقي يدافع عن نفسه ويحاول الإفلات منها أغمي عليه وسقط أرضًا، وساهمت سيدة سعودية كانت في الممشى في إنقاذ شقيقي، بعد أن شاهدت الحادثة، وبعد سقوطه على الأرض هُرعت تطلب النجدة من شباب كانوا في نفس الموقع، وأبلغتهم بما حدث، وأن الشاب مغمى عليه، فتوجهوا لمكانه وطردوا الكلاب، وطلبوا الإسعاف".